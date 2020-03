Osterferienprogramm bei PINX

Schwarmstedt. Die Kunstschule PINX startet mit ihrem Osterferienprogramm am Freitag, 3. April, mit „Kultur trifft Digital". In diesem Kurs erfinden die Teilnehmer wieder fantasievoll Neues am Computer mit dem Medien-Künstler Jasper L. Kühn. Der Kurs findet von 10 bis 16 Uhr statt. Eingeladen sind Kinder und Jugendlichen von 10 bis 14 Jahren, die gern mit dem Computer gestalten. Die Teilnahme ist kostenlos. Gefördert wird das Angebot von Kultur macht stark und vom Bundesministerium Für Bildung und Forschung.

Für den Dauerkurs „Capoeira – Kampf, Tanz und Spiel“ werden noch Teilnehmer gesucht. Der Kurs findet immer freitags in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr statt. Interessierte können gern zum Schuppern in die Kunstschule kommen.

Für die ganz kleinen Kinder ab zwei Jahre bietet die Kunstschule PINX den Dauerkurs „Die kleinen Schachtelwürmer“ an. Der Kurs findet immer donnerstags in Zeit von 15.15 bis 16.15 Uhr und von 16.15 bis 17.15 Uhr statt. Gemeinsam mit der Kunstpädagogin Elmira Busse gehen die Kinder auf eine ereignisreiche Wahrnehmungs- und Entdeckungsreise. Dieses Angebot ist ein Angebot der ästhetischen Frühförderung. Eltern können gerne mit teilnehmen. Bildung durch ästhetische Erfahrungen ist im Zuge der kindlichen Entwicklung enorm wichtig. Durch sie lernen Kinder die Welt aus eigener Erfahrung heraus zu deuten.

Alle genannten Veranstaltungen finden in den Kreativ-Räumen der Kunstschule PINX statt. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt telefonisch unter (0 50 71) 40 26 im Büro der Kunstschule oder über E-Mail an www.kunstschule-pinx.de. Weitere Informationen zum Sommerferienprogramm gibt es auf der Internetseite der Kunstschlue PINX oder auf der Seite www.ferienprogramm-schwarmstedt.de des Samtgemeinde-Jugendrings Schwarmstedt.