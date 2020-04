Osterfeuer müssen entfallen

Auch private Osterfeuer sind nicht zulässig

Heidekreis. Aufgrund der Corona-Pandemie sind zurzeit Veranstaltungen und Versamml-ungen untersagt. Auch traditionelle Oster- und Brauchtumsfeuer dürfen zurzeit nicht stattfinden. Darauf hat die Landesregierung in der vergangenen Woche durch einen Erlass hingewiesen. In vielen Orten werden zu Ostern Feuer als Teil des Brauchtums und jährlicher traditioneller Treffpunkt der Gemeinschaft ausgerichtet. Brauchtum und Rituale sind wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie können gerade in schwierigen Momenten für Zusammenhalt sorgen. Daher fällt es in der aktuellen Zeit schwer, auf diese vertrauten Traditionen zu verzichten. Aber zu unser aller Schutz und zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus ist ein Aussetzen derzeit zwingend geboten. Ein neuer Termin für das Abbrennen muss mit den zuständigen Städten, Samtgemeinden und Gemeinden abgestimmt werden, die nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten darüber entscheiden. Auch private Osterfeuer sind weiter nicht zulässig.