Osterglühen

Grindau. Am Donnerstag, 18. April, findet ab 20 Uhr im Schützenhaus für alle Mitglieder des Schützenvereins Grindau das traditionelle Ostereierschießen statt. Außerdem sind am Ostersonntag ab 19 Uhr alle Vereinsmitglieder sowie Grindauer Bürger herzlich zum Osterglühen, einer kleinen Variante des Osterfeuers, am Schützenhaus eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.