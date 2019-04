Osterschießen

Lindwedel. Am Sonntag, 14. April, findet im Schützenhaus in Lindwedel das Osterschießen statt, zu dem alle Bürger der Gemeinde Lindwedel eingeladen sind.

Beginn ist um 14 Uhr. Wer noch nie geschossen hat, erhält eine fachmännische Einweisung durch die Vereinsschießsportleiter. Geboten wird ein harmonischer Nachmittag bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Scheibenverkauf ist bis etwa 18 Uhr. Kurz danach folgt die Preisverteilung. Neben einen reichhaltigen Präsentkorb warten Mettwürste und eine Vielzahl an Ostereier auf die Teilnehmer.