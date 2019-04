Osterspektakel

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 20. April, ab 10 Uhr wird der Eggers Hof Am Deutschen Roten Kreuz 2 in Schwarmstedt zum Treffpunkt für Spaß und gute Laune. Ob Flohmarkt, Kinderschminken, Hüpfburg, Bobbycar Parcours, Glücksrad, Modell Heißluftballon, Ostereier suchen und vielen anderen Aktionen. Bei Kaffee und heißen Waffeln oder herzhafter Bratwurst und kalten Getränke. Geplant ist ein Zusammentreffen netter Leute, so die Organisatoren von den Vereinen Alle Fun , das Jugendparlament und die Johanniter-Jugend aus Schwarmstedt.