Osterspektakel in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am Ostersonnabend, 12. April, ab 10 Uhr veranstaltet der Vereine Alle Fun ein Osterspektakel auf Eggers Hof, Am Deutschen Roten Kreuz 2 in Schwarmstedt. Neben vielen Aktionen für Kinder wird es auch einen privaten Hof-Flohmarkt geben. Es wird ein Standgeld von fünf Euro pro Tisch erhoben. Anmeldung zum Flohmarkt unter Telefon (01 79) 5 30 74 58 oder info@alle-fun.de. Ansprechpartner ist Jörg Benecke unter Telefon (0 15 25) 3 13 18 40.