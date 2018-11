Pflanzaktion

Lindwedel. Die UWG Lindwedel-Hope möchte mit einer erneuten Aktion einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass Lindwedel auch in 2019 wieder vielfältig blüht. So wurden hierfür 1.500 Blumenzwiebeln, Narzissen und Tulpen gekauft, die in einer Gemeinschaftsaktion mit allen interessierten und naturverbundenen Bürgern am Sonntag, 9. Dezember, an den Wegrändern gesetzt werden sollen. Freiwillige Helfer für diese Aktion sowie auch zusätzlich mitgebrachte Blumenzwiebeln sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Lindwedel.