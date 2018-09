Pflanzen tauschen in Lindwedel

Offene Gartengruppe freut sich auf Besucher

Lindwedel. Ganz im Sinne des gemeinschaftlichen Austausch-Gedankens beginnt in Lindwedel die nächste Pflanzentausch-Börse am Sonnabend, 29. September, von 14 bis 17 Uhr. Hier können überzählige Pflanzen, Samen, Zwiebeln und Staudenstücke eingetauscht werden. Wer kein Tauschgut dabei hat, wechselt gegen eine kleine Spende für den Garten der Alten Schule ein. Anschließend kann sich noch bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen mündlich ausgetauscht und gestärkt werden. Treffpunkt ist die Alte Schule, Schulstraße 7 in Lindwedel.Die offene Gartengruppe in Lindwedel (Veranstalterin) freut sich darüber hinaus über weitere Interessierte bei ihren monatlichen Treffs jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Das nächste Treffen findet am 7. November um 19 Uhr in der Alten Schule statt.