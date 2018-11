Pflegestützpunkt informiert

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Heidekreis. Der Pflegestützpunkt und die AOK informieren im Seniorenzentrum Schriebers Hof GmbH, Scharnhorststraße 6 in Bad Fallingbostel am Donnerstag, 15. November, von 17 bis 19 Uhr. In immer mehr Familien gibt es Angehörige, die Pflege benötigen. Lange Zeit stand in der Diskussion um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Kinderbetreuung im Vordergrund. Zunehmend fokussiert sich der Vereinbarkeitsgedanke aber auch um die Betreuung pflegebedürftiger Angehörige. Immer mehr Beschäftigte stehen schon jetzt oder aber in naher Zukunft vor der Herausforderung Pflege und Job zu vereinen. Nicht nur lässt sich der Zeitraum der Pflege schwer eingrenzen, erschwerend hinzukommend kann eine Pflegesituation über Nacht eintreten. Da jeder Fall individuell ist, gibt es keine einheitlichen Lösungen wie Pflege organisiert werden kann.Um über dieses Thema zu informieren, initiiert die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis am Donnerstag, 15. November, von 17 bis 19 Uhr eine Veranstaltung im Seniorenzentrum Schriebers Hof in Bad Fallingbostel. Herr Beber von der AOK stellt in dieser Informationsveranstaltung die Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung, sowie die soziale Absicherung pflegender Beschäftigter vor. Mitarbeiter vom Pflegestützpunkt Heidekreis informieren über Ihre neutrale und kostenlose Beratung, zum Pflegeversicherungsgesetz und anderen Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch.Darüber hinaus stellen sie regionale Hilfsangebote im Heidekreis vor.Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail koostelle@heidekreis.de, bis zum 12. November.