Pilgerreise nach Irland

Infoabend im Gemeindehaus

Heidekreis. Vom 1. bis 8. März 2020 veranstalten die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Bad Fallingbostel und Düshorn-Ostenholz eine Pilgerreise mit dem Pfarrer und Musiker Andy Lang in den wilden Westen Irlands nach Connemara. Connemara bietet himmelstürmende Berge, atemberaubende Steilklippen, berühmte Sandstrände und eine ganz eigentümliche Melancholie,welche Pilger in innere Landschaften voller Weite führen kann. Connemara ist der perfekte Spiegel der Seele, wenn die Pilger dieses wilde, weite Land mit der entsprechenden Haltung aufsuchen. Hier spricht die Natur mit kraftvoller Stimme zu ihnen, so dass sie einen Hauch vom Atem des Schöpfers spüren. Am Donnerstag, 26. September, wird Andy Lang in Düshorn sein. Um 20 Uhr gibt er ein Konzert in der Düshorner Kirche und vorher um 18.30 Uhr sind alle, die Interesse an der Pilgereise haben, eingeladen, sich im Düshorner Gemeindehaus zu einem Informationsabend mit Andy Lang zu treffen. Dort wird das Programm der Reise vorgestellt, Fragen beantwortet und Anmeldungen entgegengenommen.