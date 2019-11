PINX-Winterfest

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 27. Novvember, von 16 bis 18 Uhr feiert die Kunstschule PINX ihr alljährlich stattfindendes Winterfest in der „Schule an der alten Leine“. Es ist ein Fest für alle. Es wird viele Mitmachangebote geben, Schnitzen, Weihnachtskarten, Capoeira und Winterliedersingen zum Mitmachen und vieles mehr. Es verspricht ein toller Nachmittag zu werden bei Kaffee und Kuchen. Ermöglicht wird dieser bunte PINX Tag durch KULTUR macht STARK/KÜNSTE öffnen WELTEN.