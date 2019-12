Pkw-Diebstahl

Essel/Buchholz/. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag, 29. November, einen

hochwertigen SUV zu entwenden, der an der Hannoverschen Straße abgestellt war. Vermutlich durch die Alarmanlage gestört, ließen die Täter von der Tat ab, ohne Beute erlangt zu haben. Am Fahrzeug entstand durch das Vorgehen der Täter ein Schaden von mehreren Tausend Euro. In Buchholz/Aller gelang in derselben Nacht der Diebstahl eines Daimler V 250. Die Täter drangen in das Haus ein, entwendeten die Schlüssel, parkten ein Fahrzeug um, um an das Objekt der Begierde zu gelangen und entwendeten es. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter Telefon (0 51 91) 9 38 00 entgegen.