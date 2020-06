Pkw rollt in Schaufenster

Schwarmstedt. Während die 80-jährige Fahrzeugführerin am Mittwochmorgen, gegen

9 Uhr im Auto saß und abgelenkt war, rollte das Fahrzeug auf dem Parkplatz

eines Drogeriemarktes an der Celler Straße rückwärts in eine Schaufensterscheibe. Die Scheibe wurde komplett zerstört. Eine Mitarbeiterin der Drogerie erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.