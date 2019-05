Planungen für nächstes Jahr

Lampenfieber sucht neue Mitspieler"

Lindwedel. Die Theatersaison ist beendet. Zwei erfolgreiche Wochenenden im Februar liegen zurück. Nun geht es daran, ein neues Stück für das nächste Jahr zu finden. Für die genaue Planung sind alle aktiven Mitspieler eingeladen, sich am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr im Hotel-Restaurant Ballands einzufinden. Wer Lampenfieber auf der Bühne erlebt, weiß, dass die Akteure mit viel Engagement und Freude in ihre Rollen schlüpfen und ganz viel Spaß bei der Sache haben. Leider herrscht noch immer ein extremer Männermangel, so dass Stücke ausgesucht werden müssen, die der zur Verfügung stehenden Personenzahl am nächsten kommen. Ebenfalls fehlen jüngere Mitspieler, die gern einmal zeigen möchten, welche ungeahnten Talente in ihnen schlummern. Daher an dieser Stelle der Aufruf an interessierte Männer und Frauen, sich zu diesem Treffen am 6. Juni unverbindlich einmal vorzustellen. Vorab telefonische Auskünfte erteilt die 1. Vorsitzende Marlies Deutsch unter Telefon (0 50 73) 15 96. Die Mitglieder von „Lampenfieber" würden sich sehr darüber freuen, an diesem Tag neue Mitspieler begrüßen zu dürfen.