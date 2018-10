Plattdeutsches Theater

Krüüzfohrt in Schwienestall

Essel. Das plattdeutsche Theaterstück „Krüüzfohrt in Schwienestall“ wird am Sonntag, 4. November, um 15 Uhr im Schützenhaus Essel gezeigt, Einlass und Kuchenbüfett ab 14 Uhr.Zum Inhalt: Bauer Jupp Speckmann lebt mit seiner Frau Gerda und Tochter Anna auf seinem Hof. Jupp weiß alles und kann alles. Denkt er zumindest. Die meiste Zeit über ist er stinkfaul und frönt mir seinem Kumpel Walter dem Alkohol. Sein Lehrjunge Jan erledigt die tägliche Arbeit auf dem Hof. Dieser hat ein Auge auf Anna geworfen, was Jupp natürlich missfällt. Nach einer Tombola jubeln Anna und Jan Jupp den Hauptpreis unter – eine Kreuzfahrt. Dumm nur, dass Jupp panische Angst vor Wasser hat. Er fürchtet den Spott und Hohn, den er von den Dorfbewohnern und seiner Familie erntet, so sehr, dass er seinen besten Freund Walter auf die Reise schickt und sich selber auf seinem Hof versteckt. Doch dann geht alles drunter und drüber. Was heckt Jupp für einen Plan aus? Kann er sich aus seinem Lügenwerk befreien? Es beginnt ein amüsantes Verwechslungsspiel, bei dem kein Fettnäpfchen ausgelassen wird. Die Karten gibt es im Vorverkauf bei Edda Poppe, Telefon (0 50 71) 23 32, Ingrid Woop, Telefon (0 50 71) 96 81 97 und beim Malergeschäft Kosiol.Es freuen sich auf viele Besucher die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Groß Eilstorf und der Schützenverein Essel.