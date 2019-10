Plattdüütsche Tied

Buchholz. Das Forum Plattdüütsch im Heidekreis veranstaltet in der „Plattdütschen Tied“ im Heidekreis einen Nachmittag für alle Plattsnacker und diejenigen, die es gerne hören und verstehen. Am Freitag, 25. Oktober, um 15 Uhr im Gasthof Plesse in Bucholz/Aller, Schwarmstedter Straße 12, findet der Nachmittag statt. Bei Kaffee und Kuchen können alle Zuhörer Gudrun Fischer-Santelmann ihren Geschichten aus ihren Büchern lauschen . Sie wird Vergnügtes und Nachdenklichess vorlesen. Reinhard Pralle aus Eickeloh bringt sein Musikinstrument mit und lädt ein zum Mitsingen, auch weiß er viele „Plattdüütsche“ Geschichten zu erzählen. Der Eintritt ist frei. Für die Veranstaltung und für Kaffee satt und Kuchen nach Wahl wird ein Beitrag vor zehn Euro erhoben.