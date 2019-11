Polizei hat neue Telefonnummer

Schwarmstedt. Neue Telefonanlagen sind der Grund dafür, dass die Polizeistationen

in Schwarmstedt, Rethem und Hodenhagen ab Donnerstag, 28. November, über eine

andere Telefonnummer erreichbar sein werden. In Zukunft gilt für Schwarmstedt:

(0 50 71) 80 03 50, Rethem: (0 51 65) 29 13 40 und Hodenhagen: (0 51 64) 80 25 50. Die alten Telefonnummern verlieren dabei allerdings nicht sofort ihre Gültigkeit. Prozesse

im Hintergrund sorgen dafür, dass man umgeleitet wird und somit trotzdem am Ziel

ankommt. Bis zum Frühjahr 2020 ist es geplant, weitere Polizeistationen im

Heidekreis umzurüsten.