Polizei sucht Unfallflüchtigen

Marklendorf. Am Mittwochmorgen kam es um 10.48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Unfallverursacher befuhr zuvor die Bundesstraße 214 von Buchholz (Aller) in Richtung Celle. Kurz vor der Ortschaft Marklendorf scherte der derzeit unbekannte Fahrzeugführer aus, um einen vor ihn abbiegenden Pkw zu überholen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende Frau konnte mit ihrem Pkw einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. Das Fahrzeug der 35-jährigen prallte anschließend gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich die Buchholzerin leicht. Der Verursacher flüchtete daraufhin über den Triftweg in unbekannte Richtung. Zeugen des Unfalls können den Flüchtigen wie folgt beschreiben: Männlich, 30 bis 40 Jahre, kurze, dunkle Haare. Zudem handelte es sich bei dem Pkw vermutlich um eine grau/silberne

Mercedes-Benz Limousine mit dem Kennzeichenfragment HK-Z. Hinweise nimmt die

Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.