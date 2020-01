Polizei warnt vor Falschgeld

Heidekreis. In unregelmäßigen Abständen kam es in den vergangenen Jahren immer wieder vor, dass im Heidekreis Falschgeld in den Verkehr gebracht wurde. Aktuell verzeichnet die Polizei wieder einen leichten Anstieg angezeigter Fälle. Am häufigsten wird der 50-Euro-Schein gefälscht, aber auch die anderen Banknoten werden gern nachgemacht. Zu erkennen sind die falschen Scheine an fehlenden Sicherheitsmerkmalen, wie Wasserzeichen oder Hologramme. Seit einigen Wochen verbreitet sich eine besondere Art von Falschgeld im gesamten Bundesgebiet, die auch im Heidekreis schon aufgetaucht ist. Es handelt sich dabei um "Movie Money", das den echten Scheinen auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich

sieht und für Film- und Theaterproduktionen hergestellt wird. Auch auf diesen Scheinen fehlen die Sicherheitsmerkmale. Außerdem ist auf dem Falsifikat der Aufdruck "Movie Money" oder "Prop copy" vorhanden, was auf eine Filmrequisite hinweist. Die Polizei rät, aufmerksam zu sein, sich empfangenen Banknoten anzusehen und nach Sicherheitsmerkmalen zu überprüfen. Informationen zu echtem Geld sind auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank zu finden.