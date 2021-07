Portemonnaie gestohlen

Schwarmstedt. In einem Discounter in Schwarmstedt Am Mönkeberg wurde am Dienstag zwischen 11:45 und 12 Uhr einer Kundin ein rotes Portemonnaie aus der Tasche entwendet. Es entstand ein Schaden von 250 Euro. Der 55-jährigen Geschädigten fiel im Nachhinein ein, dass sich in ihrer Nähe ein Pärchen mit Kleinkind auffällig verhalten habe. Der etwa 30 Jahre alte Mann sei etwa 1,80 Meter groß und schlank, habe einen leichten Bart und dunkles, wuscheliges Haar. Seine 30-35-jährige Begleiterin habe etwa schulterlange blond-braune Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Auf dem Rücken trug sie ein ein- bis zweijähriges Kind in einer Kindertrage. Die Polizei Schwarmstedt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer:(05071) 80 03 50.