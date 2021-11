Portmonee aus PKW entwendet

Buchholz. Am Dienstag gegen 17.45 Uhr entwendete ein Unbekannter vom

Beifahrersitz eines unverschlossenen Autos ein Portmonee. Das Fahrzeug war an

der Celler Straße 1 abgestellt. Der männliche Täter war dunkel gekleidet und

etwa 180 Zentimeter groß. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter

Telefon (0 50 71) 80 03 50 in Verbindung zu setzen.