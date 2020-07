Portmonee gestohlen

Schwarmstedt. Einem 77-jährigen Schwarmstedter ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr

beim Einkaufen im Aldi-Markt an der Celler Straße das Portmonee aus der Hosentasche gestohlen worden. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Ausweise, eine Kreditkarte und ein Fahrzeugschein.