Portmonee gestohlen

Schwarmstedt. Unbekannte entwendeten einer 78-jährigen Frau am Mittwoch gegen

13.30 Uhr in der Aldi-Filiale an der Celler Straße das Portmonee aus der Handtasche. Darin befanden sich etwa 1.000 Euro Bargeld. Die Handtasche war im Einkaufswagen abgelegt. Hinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50.