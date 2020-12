Portmonee gestohlen

Schwarmstedt. Unbekannte entwendeten einer 81-jährigen Frau aus Schwarmstedt am Dienstvormittag, zwischen 11 und 11.30 Uhr beim Einkaufen in der Lidl-Filiale am Mönkeberg das Portmonee. Dieses befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einer Handtasche im Einkaufswagen. Auch in Walsrode schlugen die Täter in einer Lidl-Filiale zu: Einer 59jährigen Walsroderin wurde das Portmonee zwischen 10 und 10.30 Uhr beim Einkaufen an der Quintusstraße ebenfalls aus der Handtasche entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 360 Euro geschätzt.