Portmonee gestohlen

Schwarmstedt. In der Lidl-Filiale an der Straße Mönkeberg entwendeten Unbekannte

einer 80-jährigen Frau am Montag zwischen 9.40 und 10 Uhr beim Einkaufen das

Portmonee aus dem Einkaufsbeutel. Der Beutel hing am Griff des Rollators. Der

Schaden wird auf etwa 135 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei

Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50.