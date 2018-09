Krelinger Freundes- und Familientag

Heidekreis. Ein umfangreiches Programm für die ganze Familie erwartet die Besucher des Krelinger Freundes- und Familientages am Sonntag, 16. September. Zum Thema „Gott sei Dank!“ gibt es Vorträge von Hanna und Arno Backhaus (Calden). Arno Backhaus ist aktiver Liedermacher, verrückter Aktionskünstler und Bestsellerautor. Hanna Backhaus ist gefragte Referentin bei Frühstückstreffen für Frauen, Landfrauenvereinen und Volkshochschulen. Beide sind seit über 40 Jahren verheiratet und haben drei erwachsene Kinder. Der Krelinger Freundes- und Familientag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Glaubenshalle des GRZ (Geistliches Rüstzentrum) Krelingen. In der Mittagszeit werden verschiedene Seminare angeboten, unter anderen ein Ermutigungsseminar für Ehepaare mit Hanna und Arno Backhaus.Für Kinder ab drei Jahren und Jugendliche gibt es Extra-Angebote, unter anderem ein Pfadfinderprogramm und einen Jugendgottesdienst mit Christian Wilker und der JOY-Band aus Neumünster, außerdem Streetsoccer, Hüpfburg, Ponyreiten und Aktionen zum Mitmachen. Zum Krelinger Freundes- und Familientag sind alle Interessierten eingeladen. Weitere Informationen sind unter www.krelinger-freundestag.de oder Telefon (0 51 67) 97 00 erhältlich.