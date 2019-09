Projekt der Freiwilligenbörse

Formularlotsen bieten ihre Hilfe im Oktober an

Schwarmstedt. Wenn es um das Ausfüllen von Anträgen und Formularen geht, können viele Fragen auftauchen. Wer dabei Hilfe benötigt, dem stehen in der Samtgemeinde Schwarmstedt ehrenamtliche Formularlotsen zur Seite. Die ehrenamtlichen Formularlotsen helfen bei der Beantragung von Kindergeld, Erziehungsgeld, Schwerbehindertenausweise, SGB II und SGB XII, Wohngeld und Rundfunkgebührenbefreiung. Es findet keine Rechtsberatung statt. Aus der Beratung können keine Ansprüche abgeleitet werden. Formularlotsen sind geschulte Ehrenamtliche, die bei Bedarf unabhängig und kostenlos beraten. Die Formularlotsen sind zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz verpflichtet. Die Sprechstunden der Formularlotsen finden im Oktober am Freitag, 4. Oktober, von 10 bis 12 Uhr und am Montag, 21. Oktober, von 16 bis 18 Uhr im Kaminzimmer des Uhle-Hofes in Schwarmstedt, Unter den Eichen statt. An beiden Tagen wird Peter Kolodziej, Telefon (0 50 71) 10 88, den Bürgern beim Ausfüllen ihrer Anträge helfen.