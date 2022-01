Quer Beet trotz Corona

Ausstellung im Allerhof in Bosse

Heidekreis. In einem traditionellen Gutshof in ländlicher Umgebung, an der Aller gelegen, stellt der Verein Farbpalette aus Tietlingen die Kunstwerke seiner Mitglieder ab dem 23. Januar im Hotel-Restaurant Allerhof in Bosse aus. Die geschaffenen Werke sind teilweise in Zusammenarbeit mit der Dozentin Monika Bittner entstanden. Die Bandbreite der Bilder reicht vom Realismus bis hin zur Abstraktion, über Landschaften, Tiere, Blumen und vieles mehr. Die Künstlerim Alter zwischen elf und 86 Jahren arbeiten mit den verschiedensten Materialien. Andrea Kulenkampff und Monika Nöske stellen Aquarelle vor, Jürgen Seifert zeigt Bilder mit Tusche und Daria Hiznakov mit Pastell. Kristin Hennig bringt Oelbilder mit und von den Acrylmalerinnen Marianne Stünkel, Mercedes Köhler, Ines Döring, Erna Schiemann, Waltraud Henze, Lilly Kuk, Pia Hamann, Rosemarie Winnat und Berrit Engelbrektsson sind viele Kunstwerke zu sehen. Es ist eine funte Ausstellung quer Beet. Die Künstler freuen sich auf viele Besucher, die sich bei Kaffee und Kuchen inspirieren lassen können.