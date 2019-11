Radfahrerin übersehen

Schwarmstedt. An der Einmündung Esseler Straße /Vor dem Buchholze übersah eine

53-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen eine von rechts kommende 17-jährige

Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Jugendliche leicht und

wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.