Radio berichtet über Bürgerservice

Interview mit Leiter Damian Witzke

Schwarmstedt. Überregionale Aufmerksamkeit erzielte kürzlich dasSchwarmstedter Rathaus für seinen Bürgerservice. So wurde in der Sendung "Radio am Morgen" über die Möglichkeiten der neuen Online Terminvergabe und weniger Wartezeiten berichtet. Hierzu wurde auch ein ausführliches Interview mit Damian Witzke, dem Leiter des Bürgerbüros im Rathaus geführt. Der neue Service kann unter www.schwarmstedt.de für bestimmte Dienstleistungen des Bürgerbüros und Standesamt gebucht werden. In dem Beitrag wurde Schwarmstedt als Beispiel für Bürgerservice genannt. Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs freut sich, dass das neue Angebot so gut angenommen wird.