Radtour der Schützen

Lindwedel. Am Sonnabend, 25. August, veranstaltet der Schützenverein Lindwedel seine alljährliche Radtour. Hierzu sind alle Schützenmitglieder und deren Partner herzlich eingeladen. Natürlich sind auch die jungen Mitglieder des Vereines ganz herzlich willkommen.

Treffen ist um 10.45 Uhr am Schützenhaus. Abschluss des Tages wird am späteren Nachmittag am Schützenhaus mit Leckerem vom Grill und Salaten sein.