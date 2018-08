Radtour ins untere Leinetal

Eulentour „Auf leisen Schwingen“ am 1. September

Schwarmstedt. Die Radtour „Auf leisen Schwingen“, eine Eulentour ins untere Leinetal startet am Sonnabend, 1. September, von 13 bis 18.30 Uhr am Uhle-Hof, Unter den Eichen 2, die Länge der Tour beträgt circa 35 Kilometer.Ob als kitschige Nippesfigur oder lebensechte Holzskulptur, Kerze oder Blumentopf, Plüschtier oder Schlüsselanhänger – die Konsumwelt hat Eulen als Verkaufsschlager entdeckt und macht sich damit die Faszination zunutze, die die lautlosen Jäger der Nacht seit jeher auf Menschen vieler Kulturkreise ausüben. Doch obwohl einige Eulen in der unmittelbaren Nähe leben, bekommen die Menschen „Hedwigs“ Anverwandte in natura nur selten zu sehen. Auf dieser Rundtour durch das untere Leinetal lernen die Teilnehmer Lebensräume verschiedener heimischer Eulenarten kennen und erfahren, welche Spuren auf ihre Anwesenheit schließen lassen. Die Route führt durch eine abwechslungsreiche Landschaft mit Wäldern, Wiesen und Weiden, zu deren Höhepunkten das Blanke Flat bei Warmeloh und die romanische St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh gehören. Der Eintritt beträgt zehnt Euro, Kinder von sieben bis zwölf Jahren zahlen fünf Euro. Veranstalter ist der Verein der Gästeführerinnen im Landkreis-Heidekreis. Informationen und Anmeldung bis 28. August bei der Tourist-Information Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 86 88, E-Mail: touristinfo@aller-leine-tal.de.