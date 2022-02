Rat Buchholz tagt

Buchholz/Aller. Der Rat der Gemeinde Buchholz tagt am Mittwoch, 2. März, um 20Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Markklendorf. Themen sind neben den üblichen Regularien der Ausbau von Gemeindestraßen, Blühstreifen an der Dorfstraße, Anträge der CDU zur Einrichtung eines WLan-Hot Spots, auf Verzcht von umweltschädlichem Verpackungsmaterial und auf größere Beschilderung der 30er Zonen und Fahrbahnmarkierungen sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände.