Rat Essel tagt

Essel. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Essel findet am

Montag, 2. Dezember, um 20 Uhr, im Hotel Heide-Kröpke in Essel statt. Themen sind unter anderem die Montage einer Bodenschwelle (Tempo 30) im Eichenweg,Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Essel, die Neufassung der Hundesteuersatzung, ein

Antrag zur Aufhebung der Satzung über Straßenausbaubeiträge der Gemeinde Essel, die

Bezuschussung bei Baumpflegemaßnahmen ortsprägender Bäume, ein Zuschuss an den Schützenverein Essel für besondere Leistungen der Jugendschießsparte sowie der Umbau des Trafo-Turms auf dem Dorfplatz zu einem Tier-Hotel (Nisthilfe) für Eulen, Falken und CO.