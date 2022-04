Ratssitzung

Schwarmstedt. Der Samtgemeinderat Schwarmstedttagt am Dienstag, 4.Mai, um 20 Uhr in der kleinen Sporthalle, Am Schloonberg 8.Nach den üblichen Regularien geht es vor allem um Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für dieses Jahr. Außerdem sollen die Vertreter im Wasserverband Heidekreis benannt werden. Einwohner kommen zu Beginn der Sitzung nach den Mitteilungen des Samtgemeindebürgermeisters zu Wort.