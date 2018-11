Ratssitzung

Hope. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lindwedel findet am

Donnerstag, 13. Dezember, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hope, Celler Weg 11 statt. Auf der öffentlichen Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors der Glasfaserausbau Lindwedel – Bericht des Gemeindedirektors, Vergabekriterien für die verbliebenen Bauplätze im Neubaugebiet „Grabenkamp“ in Lindwedel, die Resolution zur Verkehrsführung im Baustellenbereich der A 7 zwischen Schwarmstedt und Mellendorf, die Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigegeräten sowie der Antrag auf Abschaffung der aktuellen Straßenausbaubeitragssatzung (projektbezogen) in ein steuerbasiertes Beitragsverfahren (zum Beispiel Grundsteuerbasierend); Antrag der UWG-Fraktion vom 25. September.