Ratssitzung in Essel

Essel. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Essel findet am Montag, 23. September, um 20 Uhr in Essel, Bothmerscher Weg 8 im Sportheim statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte und Mitteilungen des Gemeindedirektors,

Aufbringung einer Fahrbahnmarkierung im Einmündungsbereich Orderweg/Schwarmstedter Straße (Antrag der SPD-Fraktion vom 21.08.2018), Mülleimer am Dorfplatz in Essel sowie die Baulandentwicklung im Ortsteil Essel zwischen dem „Rottlosen Feld“ und „Texas“. Ein weiterer Punkt ist die Baumpflege in Essel.