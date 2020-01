Raub aus Wohnung

Essel. Am Montag, 30. Dezember, gegen 21 Uhr, suchten zwei männliche Täter gezielt die Wohnung eines 21-jährigen in Essel auf. Dort forderten sie unter Einsatz von Stichwaffen unter anderem Geld und forderten den PIN für die EC-Karte. Nach der zufälligen Rückkehr des Bruders des Opfers kam es mit den Tätern zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf die unbekannten Täter mit einem Pkw flüchteten. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon (0 51 61) 98 44 80 bei der Polizei zu melden.