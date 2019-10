Reformationstag am 31. Oktober

Heidekreis. Am Donnerstag, 31. Oktober, feiert die Evangelische Kirche den Reformationstag und gedenkt des Beginns der Reformation. Denn am 31. Oktober 1517, so ist es überliefert, schlug der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther 95 Thesen an das Tor der Wittenberger Schlosskirche. In diesen Thesen prangert er Missstände in der Kirche seiner Zeit an. Besonders wendet er sich gegen den damals grassierenden „Ablasshandel“, der von der Vorstellung ausgeht, der Mensch könne sich durch den Erwerb kirchlicher „Ablassbriefe“ von seiner Sündenschuld freikaufen. Eigentlich wollte Luther mit seinem Plakat nur zu einem akademischen Streitgespräch einladen. Doch seine Thesen verbreiteten sich in Windeseile und fanden unerwartetes Echo, weil sie die Proteststimmung vieler Menschen trafen. So begann die Bewegung der Reformation,welche die evangelischen Kirchen maßgeblich geprägt hat.

In früheren Jahrhunderten wurde der Reformationstag zum Teil als konfessioneller Kampftag begangen, an dem protestantische Überlegenheitsgefühle gepflegt wurden. Heute steht er im Zeichen der Ökumene, zumal sich die evangelische und katholische Kirche in vielen Dingen angenähert haben und einige zentrale Streitpunkte aus der Reformationszeit inzwischen beigelegt sind. Der Reformationstag erinnert an die bleibende Bedeutung der Reformation und ruft eine Erkenntnis Luthers und anderer Reformatoren in Erinnerung, welche die Kirchen auch heute nicht vergessen sollten: ecclesia semper reformanda – die Kirche muss immer wieder reformiert werden.

In den Gemeinden des Kirchenkreises Walsrode finden am 31. Oktober zahlreiche Veranstaltungen statt: Ahlden: 19.30 Uhr Konzert der Band 'crash barrier' im Gemeindehaus in Ahlden; Bad Fallingbostel: 11 Uhr Gottesdienst zum Reformationsfest (P. Gundlack); Bomlitz: 17 Uhr Gottesdienst zum Reformationsfest (P. Nickel); Dorfmark: 10 Uhr Reformationsgottesdienst mit Posaunenchor; Düshorn: 18 Uhr Festgottesdienst zum Reformationstag mit Chorgemeinschaft in Düshorn (P. Piorunek); Gilten: 19 Uhr Festgottesdienst zum Reformationstag mit Posaunenchor in Suderbruch (Lektorin Rasokat); Kirchboitzen: 19 Uhr Andacht zum Reformationstag (P. van Veldhuizen); Meinerdingen: 10 Uhr Gottesdienst zum Reformationsfest (P. Delventhal); Rethem: 10 Uhr Gottesdienst in Rethem (P.astor Wollek); Schwarmstedt 10.30 Uhr Gottesdienst zur Einweihung des Altarraumfensters in Lindwedel (Pn. Meyn) mit anschließendem Empfang; Stellichte: 17 Uhr Gottesdienst in der Scheune am Dorfcafé mit Posaunenchor und Jugendtheater und anschließendem Halloween-Fest; Walsrode: 10 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der Churchnight.