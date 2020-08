Reifen geplatzt

Esse. An einem LKW platzte gestern Abend, gegen 18 Uhr, auf der A7 bei Essel während der Fahrt in Richtung Norden der linke Vorderreifen. Der 22-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über seinen LKW mit Anhänger. Er querte dabei die beiden linken Fahrspuren und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke, wo er dann zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung des LKW mussten der linke und mittlere Fahrstreifen bis 22.30 Uhr

gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.