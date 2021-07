Reifen zerstochen

Grindau. Unbekannte zerstachen am Donnerstagmorgen zwischen 7.50 und 8.20 Uhr

die Reifen zweier 24er Mountainbikes der Marke Bikestar, die an der Haltestelle am Schützenhaus in Grindau abgestellt waren. Zeugenhinweise bitte an die Polizei

Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50.