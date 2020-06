Rettungskräfte suchen Frau in Kiessee

Bothmer: Eine umfangreiche Suchaktion in Bothmer beschäftigte am Dienstagabend Rettungskräfte aus dem Heidekreis. Gegen 18.40 Uhr war von Zeugen gemeldet worden, dass sie Hilferufe aus Richtung Badesee am Esseler Weg gehört sowie eine weibliche Person im See hätten ertrinken sehen. Eine daraufhin eingeleitete, mehrstündige Suche an Land sowie zu Wasser verlief ergebnislos. Das stehende Gewässer wurde dabei mit Booten, Drohnen und vier Tauchtrupps systematisch abgesucht. Auch an Land fand man keine Hinweise darauf, dass sich eine Person ins Wasser begeben hätte. Nach rund fünf Stunden wurde die Suche eingestellt.