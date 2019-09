Rhetorik – Sprechen vor Publikum

Seminar der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft

Heidekreis. Für viele ist die Aufgabe, vor dem Publikum sprechen zu müssen, immer wieder eine unangenehme Angelegenheit. Schweißnasse Hände, hochrotes Gesicht, stottern, den Faden zu verlieren oder sogar ein Blackout sind nur einige der Gefahren, die dem Redner drohen. Viel banaler, aber ebenso wahrscheinlich: das Publikum mit dem Text schnell zu langweilen.Das Seminar geht der Nervosität der Vortragenden auf den Grund. Was verursacht Panik vor dem Publikum? Was löst Blackouts aus und wie kann man sie verhindern. Trainiert werden Körpersprache und Auftreten. Dabei sollen die eigenen vorhandenen Stärken und Angewohnheiten genutzt werden. Selbstbewusstsein – ohne Schauspielerei und künstliche Bewegungen – erzeugt eindrucksvolle Authentizität.Im Seminar werden Sprechtechniken ebenso verfeinert wie die Kunst des Schreibens fürs Hören. Im Text sollten Aufbau, Stilmittel und Inhalt harmonieren. Der Redner lernt, den Spannungsbogen zu halten.Journalistin und Sprachwissenschaftlerin Antje Diller-Wolff richtet sich mit vielen praktischen Übungen sowohl an Redeanfänger, denen es hauptsächlich darum geht, Nervosität loszuwerden, als auch an erfahrene Vortragende, die ihren souveränen Auftritt noch weiter perfektionieren möchten. Terminist Donnerstag, 26. September, von 18 bis 20.30 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, 3. OG, Raum 305; Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12oder koostelle@heidekreis.de, Anmeldeschluss: 19. September.