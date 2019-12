Rockgottesdienst zum 4. Advent und Konzert von Knipp Gumbo

Heidekreis. Am 4. Advent, 22. Dezember, um 18 Uhr richten die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Walsrode und Düshorn-Ostenholz in der St.-Johannes-der-Täufer-Kirche in Düshorn einen gemeinsamen Abendgottesdienst aus. Es wird eine Mischung aus beste- hender Tradition und neuen Mitteln: Ganz traditionell steht zum 4. Advent Maria und ihr ver- heißenes Kind im Mittelpunkt. Besonders in diesem Gottesdienst ist aber, dass der Bremer Rockmusiker Lars Köster alias Knipp Gumbo mit seiner Gitarre und Liedern auf Platt der Situation von Maria musikalisch Ausdruck verleihen wird. Wer mag, kann die Texte auch auf dem ausgelegten Textblatt nachvollziehen.

Marias Vertrauen, ihre Hoffnung und Zuversicht sind dabei besonders geeignet, um ganz im Stil des Musikers aufzugehen. Zwischen Johnny Cash und Blues Rock mit eigenen Bremer Einflüssen entsteht ein mal humorvoller, mal klassisch rockiger oder auch nachdenklicher Sound, von dem es für Interessierte im anschließenden Konzert noch mehr zu hören geben soll. Bei freiem Eintritt und erbetener Spende legt der Künstler ab 19.30 Uhr nochmal nach, ebenfalls in der Düshorner Kirche. Zwischen Gottesdienst und Konzert gibt es eine kleine Pause, so dass beide Veranstaltungen auch einzeln besucht werden können.

Bei Fragen wenden Interessierte sich bitte an die Pastoren Thorben Bernhardt unter Telefon (0 51 61) 7 87 46 35 in Walsrode oder Bernd Piorunek, Telefon (0 51 61) 55 73 in Düshorn.

In beiden Kirchengemeinden findet morgens kein Gottesdienst statt.