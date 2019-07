Rucksäcke aus PKW entwendet

Schwarmstedt. Am Sonnabend gegen 9 Uhr kam es auf der Rastanlage Allertal-Ost (Richtungsfahrbahn Hamburg) zu einem Diebstahl von zwei Rucksäcken aus einem verschlossenen schwarzen Porsche Cayenne. Es wurden keinerlei Aufbruchspuren festgestellt, möglicherweise wurde ein technisches Gerät zum Überwinden der Zentralverriegelung verwendet. In Tatortnähe wurde durch Zeugen eine Frau und ein Mann beobachtet, die kurz nach der Tat in einen silbernen Kombi VW oder Ford mit ausländischen

Kennzeichen stiegen und in Richtung Hamburg davonfuhren. Kurze Zeit später wurden an der AS Westenholz in einem Wald die beiden Rucksäcke der Geschädigten aufgefunden, es fehlten zwei iPhones 6 und Bargeld. Sollten Zeugen Beobachtungen auf der Rastanlage beziehungsweise später im Bereich der AS Westenholz gemacht haben, bitte an das Polizeikommissariat Bad Fallingbostel wenden.