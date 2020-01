Rückblick und Ausblick

CDU Buchholz/Marklendorf startet mit Bürgerstammtisch in das neue Jahr

Buchholz. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den Mitgliedern des CDU-Ortsverbandes Buchholz und Marklendorf. Ein Jahr voller Aktivitäten und Veranstaltungen, wie zum Beispiel den CDU-Spieleabend im Februar, die Verleihung des Ehrenamtspreises an die Gruppe „Marklendorf in Bewegung“ auf dem Hof Meinheit im September oder auch das traditionelle Grünkohlessen nach der Jahreshauptversammlung im November. In dieser Reihe dürfen natürlich auch die Umwelt-Workshops nicht unerwähnt bleiben.Besondere Highlights konnten im Rahmen der CDU-Bürgerstammtische, die sich im Veranstaltungskalender zu einer festen Größe etabliert haben, gesetzt werden. So konnten den Bürgern mit Martin Bäumer, dem umweltpolitischen Sprecher der CDU im Landtag, sowie mit Kai Seefried, dem Generalsekretär der CDU Niedersachsen gleich zwei herausragende Persönlichkeiten der Landes-Politik präsentiert werden. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder zu unseren Veranstaltungen gekommen sind und wollen da auch in diesem Jahr anknüpfen“, blickt Joachim Plesse, der 1. Vorsitzende des Ortsverbandes, gespannt voraus.Zum ersten Bürgerstammtisch des neuen Jahres am Sonntag, 26. Januar, lädt die CDU Buchholz/Marklendorf alle interessierten Bürger herzlich ein. Der Bürgerstammtisch findet im Sportheim Buchholz statt. Um 10.30 Uhr hat jeder die Möglichkeit unter dem Motto „Wo drückt der Schuh“ seine Meinung zu sagen aber auch seine Wünsche und Ideen zu äußern. Die CDU-Fraktion im Gemeinderat steht wieder für Fragen, Anregungen und Wünsche aller Bürger aus Bucholz und Marklendorf zur Verfügung. „Hier ist jeder herzlich eingeladen, einfach mal seine Meinung zu sagen, zu aktuellen Themen, die im Rat behandelt werden, aber auch zu Themen, die unter den Nägeln brennen. Denn nur wenn wir wissen, was die Menschen bewegt oder vielleicht auch nervt, können wir Dinge anschieben und verbessern“, so Joachim Plesse, der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes.Die CDU Buchholz/Marklendorf freut sich auf viele Gäste und eine schöne Zeit in gemütlicher Runde.