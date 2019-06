Rund um die Erdbeere

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 27. Juni, um 16 Uhr lädt der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt zum Thema Erdbeere in sein Büro an der Hauptstraße 4 ein. Dieses mal mit Erdbeerbowle (alkoholfrei), Erdbeerkuchen und Wissenswertem über die leckere Frucht. Der Eintritt ist frei.