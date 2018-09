Rund um die Zwiebel am Schützenhaus Lindwedel

Lindwedel. Am Sonntag, 23. September, findet am Schützenhaus Lindwedel das bereits zur Tradition gewordene Zwiebelfest statt. Ab 11 Uhr können alle Großen und Kleinen Leckereien rund um die Zwiebel genießen. Neben Zwiebelkuchen mit Federweißer kann auch Zwiebelsuppe, Brote mit selbst gemachtem Zwiebelschmalz und natürlich Leckeres vom Grill verzehrt werden. Auch Kaffee und selbst gebackene Torten warten auf die Besucher. Für die Kleinen gibt es Popcorn, Kinderschminken und die Hüpfburg steht ebenfalls bereit. Interessierte haben an diesem Tag auch die Möglichkeit sich im Schießen mit unterschiedlichen Sportwaffen zu beweisen. Die Vereinsschießsportleiter stehen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite.