Runder Tisch

Heidekreis. Am Freitag, 29. März, organisiert Lars Klingbeil einen Runden Tisch zur geplanten Erdgasprobebohrung von Vermilion im Raum Bad Fallingbostel. Der Termin findest statt von 16.30 bis 18.30 Uhr im Hotel und Restaurant Deutsches Haus an der Hauptstraße 26 in Bad Fallingbostel.

Vor einem Jahr ist öffentlich geworden, dass der kanadische Erdgaskonzern Vermilion Energy im Heidekreis Probebohrungen für eine mögliche Erdgasförderung durchführen möchte. Seitdem hat sich auch großer Widerstand gegen die Bohrungen geregt. Als Bundestagsabgeordneter ist Lars Klingbeil seit Jahren mit dem Thema Fracking und Erdgasförderung konfrontiert. Das Thema betrifft die gesamte Region. Angesichts der neuesten Entwicklungen sind Interessierte zu einem Runden Tisch gemeinsam mit den betroffenen Bürgermeistern, Fraktionsvorsitzenden einladen. Lars Klingbeil ist es wichtig, dass die Teilnehmer sich gemeinsam über den aktuellen Stand austauschen. Für bessere Planung wird um eine Anmeldung unter lars.klingbeil@bundestag.de oder telefonisch unter (0 30) 22 77 15 15 gebeten.