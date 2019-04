Sachbeschädigung

Essel/A 7: Am Dienstagabend gegen 23 Uhr randalierten etwa 15 bis 20 Fußballfans aus Hamburg auf ihrem Heimweg vom Pokalspiel in Paderborn an der Raststätte Allertal-Ost. Zeugen gaben an, dass sie eine Kasse herumschmissen sowie einen Schaukasten und weitere Dinge beschädigt hätten. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Fans

bereits in ihre Reisebusse begeben und die Raststätte verlassen. Ein Bus konnte an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, der andere im Hamburger Bereich angehalten, kontrolliert und die Personalien der Insassen der beiden Busse festgestellt werden. Der Ermittlungen

dauern an.